Admitere Școala de Poliție Câmpina 2020: calendar, locuri disponibile, bareme și metodologie

10:40

După săptămâni, dacă nu chiar luni întregi de speculații cu privire la separarea Prințului Harry și a lui Meghan Markle de Familia Regală, acest lucru s-a întâmplat. Iar reacțiile nu au întârziat. La nicio săptămână după ce Harry și Meghan au luat atitudine și au anunțat că renunță, de bună voie, la statutul de seniori […] The post E oficial! Prințul Harry și Meghan Markle s-au separat. Prima reacție a Reginei Marii Britanii: „Ne-am fi dorit să nu se întâmple asta, dar..” appeared first on Cancan.ro.