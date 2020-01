Cum arată soția lui Cristian Daminuță, cu puțin timp înainte de a naște. A făcut publică cea mai sexy imagine!

14:10

În perioada 10-23 ianuarie, la Școala de Poliție Câmpina, va avea loc o nouă sesiune de admitere. 765 de locuri sunt scoase la concurs, iar lupta pentru un loc va fi aprigă. Concurenții s-au pregătit temeinic pentru probe. Calendar, locuri disponibile, bareme și metodologie la Școala de Poliție Câmpina 2020 Imediat după textul psihologic, […] The post Admitere Școala de Poliție Câmpina 2020: calendar, locuri disponibile, bareme și metodologie appeared first on Cancan.ro.