Cum vor giganţii de la Bank of China să cucerească România

12:50

Prietena Cristinei Ţopescu a postat pe pagina de Facebook a jurnalistei un fişier audio în care precizează că avea depresie deoarece avea probleme cu banii şi îşi plătea cu greu utilităţile, însă avea promisiuni de proiecte, de colaborări care nu s-au concretizat. „Numele meu este Diana Maria. De formaţie sunt jurnalist. Am lucrat Evenimentul zilei, biroul de presă Iaşi, sub conducerea domnului Daniel Condurache, la Gazeta de Sud si din 2004 am trecut în online. Pe Cristina Ţopescu am cunoscut-o...