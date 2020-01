O avocată cu 16 case, fiică de capitan de Securitate, numită secretar de stat la Ministerul Justiției

Premierul Ludovic Orban a facut o noua numire controversata in Guvern. Potrivit deciziei publicate luni in Monitorul Oficial, Olivia Diana Morar a devenit secretar de stat in Ministerul Justitiei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3