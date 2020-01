Mama boxerului care l-a tăiat pe Bebino se teme de răzbunarea ”bercenarilor”: ”Au făcut chetă pentru a cumpăra arme din Moldova!”

17:00

Scene de groază s-au petrecut, acum două zile, într-o comună din județul Bacău. Un tânăr de 28 de ani, eliberat din închisoare în octombrie 2018, în urma recursului compensatoriu, a violat o femeie de 80 de ani și l-a bătut crunt pe soțul acesteia, după ce le-a spart ușa și a intrat peste ei în