Prahova: Incendiu la o fabrică de saltele de la Urlaţi

Tânărul actor Harry Hains, în vârstă de 27 de ani, a murit săptămâna trecută pe 7 ianuarie, din motive care încă nu au fost făcute publice, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia. Harry Hains era cunoscut pentru rolurile interpretate în seriale precum "American Horror Story" şi "The OA" şi era implicat în alte cinci proiecte ale căror lansări sunt programate în următorii doi ani. Mama tânărului, Jane Badler, este persoana care a anunţat trista veste pe Instagram şi care i-a adus un mic omagiu, publicând câteva fotografii ale actorului. View this post on Instagram On Jan 7 my beautiful son died . He was 27 and had the world at his feet . But sadly he struggled with mental illness and addiction . A brilliant spark shone bright too short a time .. I will miss you Harry every day of my life ... A post shared by Jane Badler (@janebadlerworld) on Jan 9, 2020 at 8:57am PST "La 7 ianuarie frumosul meu fiu a murit. Avea 27 de ani şi întreaga lume la picioare. Însă, din păcate, a fost nevoit să lupte cu o boală mintală şi cu dependenţa. A fost o scânteie care a strălucit cu putere pentru scurt timp... Îmi vei lipsi, Harry, în fiecare zi a vieţii mele", a scris Jane Badler în acel mesaj.În fotografii, Harry Hains apare în diferite ipostaze ale vieţii sale, dar şi în personajele pe care le-a interpretat în scurta sa carieră.Tânărul a vrut să urmeze paşii mamei sale, actriţă în serialul "V" şi s-a lansat de timpuriu în industria de televiziune, debutând pe micile ecrane în 2015 în ce de-al patrulea sezon al serialului "American Horror Story". Ulterior, el a jucat şi în serialele "The OA", "Sneaky Pete" şi în filmele "Groupies", "Chase" şi "Peridot".Actorul John Stamos s-a numărat printre primele celebrităţi care au transmis condoleanţe familiei. "Jane, sunt de neconsolat. Harry a fost unul dintre tinerii cei mai străluciţi, mai charismatici şi mai fermecători din câţi am cunoscut", a scris starul hollywoodian într-un mesaj online. Reinterpretând cântecul său "Vincent (Starry, Starry Night)", dedicat de Don McLean pictorului Vincent Van Gogh, cantautorul american, devenit celebru cu piesa "American Pie", a publicat la rândul său un mesaj video : "Lumea aceasta a fost creată pentru cineva la fel de frumos ca tine. Regret profund pierderea ta, Jane. Nu îl voi uita niciodată pe fiul tău". AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) deadline.com