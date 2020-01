Maşini la preţ de chilipir, scoase la vânzare de Fisc. Mercedes, Audi, Volkswagen, pe lista ANAF

Maşinile sunt vândute de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice din mai multe judeţe din ţară, prin licitaţie publică. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti • Autoturism Mercedes Benz ML, an fabricaţie 2007, motorină, culoare negru – 18.708 lei, fără TVA Autoturism Audi A8, an fabricaţie 2006, motorină, culoare negru – 17.504 lei, fără TVA Autoturism Skoda Octavia, an fabricaţie 2004, motorină, culoare negru – 4.436 lei, fără TVA Direcţia Generală Regională a Finanţe...

