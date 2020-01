Măsură extremă în Australia. 5.000 de dromaderi au fost ucişi de lunetişti: „Erau un pericol pentru populaţie, în contextul secetei”

Oficialii australieni au decis că dromaderii sălabetici reprezintă un real pericol pentru populaţia australiană, în contextul unei secete severe. În Australia de Sud, cirezi de dromaderi se apropiau din ce în ce mai mult de zonele locuite, fiind în căutare de apă şi hrană. În acest fel, dromaderii aveau potenţial de a periclita rezervele satelor, provocând pagube materiale şi reprezentând un pericol pentru automobilişti. This picture illustrates exactly what type of testosterone laden monsters a...

