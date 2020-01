„Cristina Țopescu a făcut stop cardiac”. Medicul Monica Pop a făcut anunțul

18:40

Marius Vecerdea, fost candidat la președinția Federația Română de Tenis, ar deține afaceri dubioase în Statele Unite ale Americii. Surse din anturajul contestatarului lui Ion Țiriac și al Federației Române de Tenis au dezvăluit informații-bombă despre problemele pe care acesta le are în țara făgăduinței. Citește și: Lovitură în instanță pentru Marius Vecerdea în dosarul privind […] The post Marius Vecerdea deține afaceri dubioase în SUA! Informații-bombă despre contestatarul lui Ion Țiriac și al Federației Române de Tenis appeared first on Cancan.ro.