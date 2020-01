Accident cumplit în Constanța. Un microbuz s-a răsturnat: doi morți și 18 răniți grav - FOTO

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 15 IANUARIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, miercuri 15 ianuarie 2020. Luna este in Fecioara azi si ai in fata o noua zi plina si productiva de care e bine sa profiti. Urmeaza un aspect astral bun pe care il asteptam cu nerabdare – sextilul dintre Venus, planeta iubirii proaspat instalata in Pesti si imprevizibilul Uranus, proaspat iesit din retrograd in Taur. Se lasa cu surprize placute in amor ! Pe seara, Luna intra in Balanta, deci relatiile devin prioritate absoluta aici.