Decizia medicilor, Cristina Țopescu o să fie incinerată fără inimă

Mormântul unui tânăr de 18 ani din comuna Săulești, județul Gorj, a fost profanat. Poliţiștii au deschis în acest caz un dosar penal şi au început o anchetă pentru prinderea autorilor, despre care se crede că au căutat bunuri de valoare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, persoane necunoscute au îndepărtat capacul cavoului în […]