Manifestări organizate de Ziua Culturii Naţionale

Ziua de 15 ianuarie, ziua naşterii poetului Mihai Eminescu, este marcată, începând din 2011, în fiecare an, ca Zi a Culturii Naţionale.''Ziua Culturii Naţionale va fi, în viziunea noastră, o zi în care nu numai celebrăm un mare creator, dar şi o zi de reflecţie asupra culturii române, în genere, şi a proiectelor culturale de interes naţional'', se arată în expunerea de motive a iniţiatorilor proiectului de lege care a fost adoptat, la 16 noiembrie 2010, de Camera Deputaţilor. Proiectul a fost iniţiat de 50 de deputaţi şi senatori PSD şi de liberalul Mircea Diaconu. Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale a fost semnat la 6 decembrie 2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010.Şi autorităţile din Republica Moldova au hotărât ca ziua de naştere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naţionale. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Ziua Culturii Naţionale este marcată printr-o serie de manifestări organizate în 15 ianuarie 2020 atât în ţară, cât şi în străinătate.* Academia Română organizează sesiunea festivă "Sincroniile europene ale culturii române", în Sala Mare a Ateneului Român, începând cu ora 11.00. Evenimentul este moderat de academicianul Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române. Preşedintele Klaus Iohannis va transmite un cuvânt de salut, iar în debutul evenimentului vor rosti mesaje Patriarhul Daniel, Monica Anisie - ministrul Educaţiei şi Bogdan Gheorghiu - ministrul Culturii. În cadrul sesiunii, academicianul Eugen Simion, preşedintele Secţiei de filologie şi literatură, susţine prelegerea intitulată "Naţionali cu faţa spre universalitate", academicianul Nicolae Breban va vorbi despre "Existenţa prin cultură", iar academicianul Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al forului, va ţine prelegerea "Despre o sincronie europeană a vechii culturi româneşti". La finalul manifestării, este programat un moment eminescian susţinut de actorul Dorel Vişan.* În foaierul Ateneului Român este organizată expoziţia foto-documentară "Eminescu 170", realizată de Primăria Municipiului Bucureşti prin Muzeul Naţional al Literaturii Române, şi sunt prezentate trei colecţii de carte ale Academiei Române: "Civilizaţia românească", "Basarabica" şi "Izvoare privind istoria românilor" - Seria "Hurmuzaki".* Expoziţia documentară intitulată "Floarea cuvintelor: limba română în comori literare şi bibliofile din patrimoniul Bibliotecii Naţionale a României" este organizată în foaierul Ateneului Român. Evenimentul, organizat de Biblioteca Naţională a României, cu sprijinul Ministerului Culturii, îşi propune să pună în lumină specificul cultural românesc, reflectat în pagini de carte din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale, care constituie mărturii ale evoluţiei culturii scrise în ţara noastră şi au o mare însemnătate pentru formarea limbii române literare. Structurată în trei secţiuni tematice, expoziţia reuneşte o serie de reproduceri după documente valoroase din cadrul fondului de carte românească veche şi rară, reliefând momente de referinţă ale istoriei tiparului în limba noastră, aspecte privind afirmarea identităţii lingvistice şi, nu în ultimul rând, importanţa culturală a scrierilor autohtone. Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO* Teatrul Naţional "I.L.Caragiale" din Bucureşti organizează tururi ghidate gratuite, oferite celor care vor să afle cum arată şi cum funcţionează cel mai mare teatru din sud-estul Europei, cu cele şapte săli ale sale, cu numeroase spaţii expoziţionale, o librărie şi mai multe foaiere în care publicul poate consulta panourile interactive cu programul şi ofertele culturale din perioada următoare. Tururile vor purta vizitatorii prin culisele teatrului, în spatele scenelor, în zona atelierelor de costume şi decoruri, la cabinele actorilor, pe acoperişul clădirii. La final, o fotografie de grup realizată în foaierul Sălii Mari va fi postată pe pagina de Facebook a teatrului. Tururile au loc la orele 14.00, 15.30 şi 17.00. În intervalul orar 14.00-17.00, la Sala Media, au loc proiecţii repetate ale recitalului "de colecţie" din anul 2008, "Trecut-au anii", o selecţie din lirica eminesciană în interpretarea unor mari artişti ai scenei româneşti: Valeria Seciu, Ion Caramitru şi Ovidiu Iuliu Moldovan, acompaniaţi de clarinetul maestrului Aurelian Octav Popa. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO* Pe scena Teatrelli are loc spectacolul-lectură "Spaţiu privat", în regia lui Bobi Pricop, cu actriţa Andreea Bibiri, pe un text scris de Elena Vlădăreanu. "Spaţiu privat" de Elena Vlădăreanu radiografiază cu emoţie şi fără perdea realităţile interioare ale prezentului, lupta oamenilor cu capcanele cotidianului şi îşi propune să fie, de fapt, un adevărat manual de supravieţuire în spaţiul public. În spectacolul-lectură regizat de Bobi Pricop la Teatrelli sunt utilizate desene originale Dan Basu în proiecţii video, dar şi în cretă pe unul dintre pereţii sălii.* Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" organizează Ziua Colecţiilor Deschise, cu vizite ghidate gratuite în colecţiile ştiinţifice ale muzeului, acces gratuit atât în expoziţia permanentă, cât şi în noua expoziţie temporară de reptile vii, deschisă în Sala Multimedia de la parterul muzeului. Vizitele sunt programate astfel: orele 11.00 şi 13.00 - în colecţia de păsări; orele 11.00 şi 15.00 - în colecţia de fluturi; orele 12.00 şi 14.00 - în colecţiile de reptile şi amfibieni; orele 13.00 şi 16.00 - în colecţia de mamifere.* Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" organizează un eveniment cultural la care participă Orchestra de muzică populară a Colegiului Naţional de Arte "Dinu Lipatti" din Bucureşti (dirijor prof. Alin Rusu, naista Narcisa Băleanu, soprana de origine albaneză Arlinda Morava şi Bucharest Ladies Quintet) care va interpreta cele mai frumoase lied-uri eminesciene, dar şi din repertoriul internaţional; actorii Simona Mihăescu, Manuela Golescu, Nae Alexandru şi Cristian Simion vor recita din poezia eminesciană, iar părintele Georgian Tudor, din Parohia Buna Vestire, judeţul Giurgiu va recita poezia "Rugăciune".* Muzeul Municipiului Bucureşti oferă acces gratuit publicului în toate expoziţiile deschise în prezent, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale. Vizitatorii sunt aşteptaţi la Palatul Suţu, Muzeul "Theodor Aman", Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul "Victor Babeş", Muzeul "Nicolae Minovici", Muzeul de Artă "Ligia şi Pompiliu Macovei", Muzeul "George Severeanu", Muzeul "Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu-Storck". Alături de participarea la observaţii pe terasă şi în cupolă şi la proiecţii în planetariul digital, vizitatorii au posibilitatea să descopere universul, la Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", prin imagini astronomice de înaltă calitate, grafice, diagrame şi explicaţii detaliate. Expoziţia permanentă "Descoperim împreună Universul" extinde oferta "Observatorului". Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO* Romfilatelia introduce în circulaţie, la 15 ianuarie, emisiunea de mărci poştale "Cupluri celebre. Poezia dragostei", pentru a marca Ziua Culturii Naţionale. Pe timbrele cu valoarea de 5 lei şi respectiv 11,50 lei sunt reproduse în prim plan portretele poeţilor Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Aceste portrete, individual evidenţiate în compoziţia grafică a timbrelor, sunt acompaniate de sufletul pereche, prezentat în oglindă în varianta alb-negru. Pe coliţa nedantelată a emisiunii, cu valoarea nominală de 28,50 lei, se regăseşte timbrul ce ilustrează ambele jumătăţi ale acestei romantice iubiri împreună cu poezia "Dormi" de Mihai Eminescu şi o ilustraţie simbol a celor doi îndrăgostiţi realizată de Ligia Macovei. Emisiunea de mărci poştale "Cupluri celebre. Poezia dragostei" este disponibilă în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul online http://romfilatelia.ro/store/.* Casa Artelor ''Dinu Lipatti'' organizează, între orele 19.00-22.00, expoziţiile speciale ''Mihai Eminescu - clipa de geniu a culturii româneşti'' şi ''Petre Ispirescu - Povestitorul basmelor româneşti'', spectacolul ''Prâslea cel Voinic şi merele de aur'', interpretat de actorii Teatrului Coquette, precum şi un recital extraordinar susţinut de celebrul tenor Daniel Magdal. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Bucureşti.* Evenimentul ''Cuvinte ilustrate: poveşti româneşti pe bandă desenată'' este organizat la ARCUB - Hanul Gabroveni, între orele 11.00-21.00.* Orchestra Română de Tineret susţine un concert extraordinar la Ateneul Român, ora 19.00.* Orchestra de radio prezintă Concertul nr. 5 pentru pian şi orchestră - Imperialul - şi Simfonia nr. 3 - Eroica ale compozitorului Ludwig van Bethoveen, sub bagheta apreciatului dirijor Tiberiu Soare, la Sala Radio, ora 19.00.* Opera Naţională Română din Timişoara marchează Ziua Culturii Naţionale printr-un proiect inedit, desfăşurat în mijlocul studenţilor din universităţile municipiului, care sunt invitaţi la o incursiune în cultura naţională, presărată cu muzică, ce include şi spectacolul de operă "Tosca" (Giacomo Puccini).* Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi prezintă expoziţia de carte "O stea în reci nemărginiri-Eminescu 170", în spaţiul expoziţional de la etajul I al sediului central. Primele traduceri în limbile germană, franceză şi engleză sunt expuse astăzi alături de ediţii bibliofile ale operei poetului. Preocuparea oamenilor de cultură, scriitori, traducători, ilustratori şi tipografi de a contribui la editarea operei eminesciene este oglindită şi de ediţiile liliput ale poemului "Luceafărul" sau de reeditările ediţiei princeps care pot fi admirate de publicul larg în cadrul expoziţiei, care este deschisă până în 31 ianuarie 2020. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO - Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi* Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu organizează mai multe evenimente: maratonul de lectură publică, unde participanţii vor citi un fragment din autorul preferat, vor propune citate preferate, pe care bibliotecarii le vor expune în spaţiile bibliotecii; atelierul de lectură şi joc de rol, organizat pentru copii şi tineri, sub îndrumarea actorului Lucian Dragotă (în foaierul bibliotecii); proiecţii de film care aduc în atenţia publicului creaţii cinematografice remarcabile ale unor cunoscuţi regizori români: Elisabeta Bostan, Liviu Ciulei, Sergiu Nicolaescu, Stere Gulea, Cristian Mungiu şi Radu Jude (în sediul istoric al bibliotecii, la Sala Festivă); recitaluri camerale susţinute de membri ai Filarmonicii de Stat Sibiu (în spaţiul Fondului Academiei Române). Deschiderea evenimentelor are loc la ora 10.00, cu o prezentare rostită de Silviu Borş, director al Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, urmată de un recital de poezie eminesciană susţinut de actorul Florin Coşuleţ şi de studenţii anului al III-lea ai Departamentului de Artă Teatrală de la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. De la ora 18.00, este prezentată o proiecţie video inedită a unui manuscris eminescian, aflat în patrimoniul bibliotecii. Bibliotecarii mai aduc în atenţie expoziţii având ca temă mari personalităţi ale culturii române: Constantin Brâncuşi, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Margareta Sterian, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Tiberiu Brediceanu, Sabin Drăgoi, Iosif Sava, Gică Petrescu, Maria Tănase, Angela Gheorghiu, Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Octavian Goga, Mircea Ivănescu, Adrian Păunescu, Camil Petrescu, Ioan Slavici, Augustin Buzura, Ştefan Augustin Doinaş, Otilia Cazimir, Petre Ispirescu, Nina Cassian, Ana Blandiana, Alexandru Mitru, Mircea Cărtărescu. Foto: (c) ROMULUS BRUMA (C) / AGERPRES FOTO - Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu* Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Sebeş, prin Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebeş, organizează, la ora 12.00, un moment comemorativ la statuia poetului, la care participă autorităţile locale, elevi şi cadre didactice, reprezentanţi ai asociaţiilor locale şi ai societăţii civile. De la ora 17.00, sala "Gheorghe Maniu" a Centrului Cultural "Lucian Blaga" Sebeş găzduieşte o serată literară, intitulată sugestiv "De la Eminescu, la Blaga...".* Filarmonica "Paul Constantinescu" din Ploieşti organizează, în 16 ianuarie, un concert care îl are invitat pe Răzvan Stoica, cel care în 2009 obţinea un premiu prestigios în Austria, fiindu-i oferită o vioară Stradivarius. Programul cuprinde Concertul pentru orchestră de coarde, de Paul Constantinescu, Preludiu la Unison din Suita nr. 1 pentru orchestră, op. 9 de George Enescu şi Concertul nr. 1, op. 6, pentru vioară şi orchestră, de Niccolo Paganini. (ora 19.00, Sala "Ion Baciu" a Filaramonicii)* Actorii Companiei "Liviu Rebreanu" a Teatrului Naţional Târgu Mureş vor fi intermediarii unei "Întâlniri prin timp" dintre public şi personalităţi marcante ale culturii româneşti, între care Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Petre Ţuţea, Constantin Brâncuşi, Ion Creangă, Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga, Catinca Iorga, Marin Preda, Aurora Cornu şi Maria Tănase. De asemenea, actorii Companiei "Liviu Rebreanu" vor vizita şase licee din Târgu Mureş, unde vor citi din corespondenţa unor mari scriitori, iar elevii vor avea apoi prilejul să rescrie, în cheie proprie, unele fragmente, preluând, omagial şi jucăuş, rolurile celor care au marcat cultura noastră prin creaţiile lor. Centrul Cultural Studium-Prospero din Târgu Mureş organizează ediţia "Poveşti târgumureşene" în cadrul tradiţionalului maraton de lectură "Citeşte-le Târgumureşenilor!/ Olvass fel Marosvasarhelyert!", între orele 11.00-19.00, la Biblioteca Teleki-Bolyai.* Teatrul "Regina Maria" din Oradea prezintă premiera spectacolului "Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată", în regia lui Emil Sauciuc.* Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Muzeul Vrancei, organizează, la ora 13.00, un program cultural-artistic dedicat Zilei Culturii Naţionale şi naşterii poetului Mihai Eminescu.* Consiliul Judeţean Argeş organizează, la ora 15.00, un Simpozion dedicat împlinirii a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, iar Teatrul "Alexandru Davila" prezintă recitalul "De la Ovidiu, la Mihai Eminescu" al maestrului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional "Marin Sorescu" Craiova (ora 18.30). Până în 18 ianuarie, Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" găzduieşte o expoziţie de articole şi de fotografii din revistele Vatra (1929) şi Convorbiri literare (1939), cu titlul "Sub pecetea lui Eminescu". În 17 ianuarie, Dumitru Contantin-Dulcan susţine conferinţa "Gânduri despre Mihai Eminescu", în cadrul căreia actorul Dorel Vişan va avea un recital liric din opera eminesciană. În cadrul evenimentului vor fi lansate cărţile "Somnul Raţiunii", autor Dumitru Constantin-Dulcan, respectiv "Cântece pentru glas şi toacă" şi "Cine-i păzeşte pe paznici?", semnate de actorul Dorel Vişan (ora 16.00), iar la ora 18.00, este prezentat spectacolul de teatru poetic "one man show", intitulat "Scrisori eminesciene".* Muzeul "Vasile Pârvan" din Bârlad, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti, organizează o conferinţă-dezbatere de promovare a lecturii în rândul tinerilor, intitulată "De ce (să) citesc?" (Liceul Pedagogic "Ioan Popescu", ora 10.00) şi o conferinţă cu tematică literară, sub genericul "Ochii lui Hyperion. Privirea genială" (sediul central al Muzeului "Vasile Pârvan", ora 13.00).* Centrul de Cultură Arcuş din Sfântu Gheorghe, organizează o suită de evenimente care îl are printre invitaţi pe tânărul cineast Vasile Berde Luca Ştefan, supranumit "micul Tarantino". După proiecţia unuia dintre filmele lui de scurtmetraj "Don't open the door", care a câştigat şi un premiu la un festival de la San Francisco, are loc un concert cameral susţinut de pianiştii Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, care vor interpreta lucrări de Constantin Silvesti, Bela Bartok şi George Enescu. Cu acest prilej, va fi vernisată şi o expoziţie de artă plastică, cu lucrări din pinacoteca Centrului de Cultură Arcuş. Evenimentul are loc la ora 18.00, la Casa Bastion din Sfântu Gheorghe.* "România MultiCulturală" este un turneu eveniment derulat la Turda, Râmnicu Sărat şi Brăila, un periplu poetico-muzical la care participă actriţa Lamia Beligan, soprana Silvia Sorina Munteanu şi pianista Viorela Ciucur, pentru a reliefa una dintre caracteristicile fundamentale ale ţării noastre- multiculturalismul. Vor fi prezentate poezii scrise de Mihai Eminescu, dar şi de poeţi proveniţi din diferite etnii: maghiară, germană, evreiască, armeană, greacă, polonă, care au trăit pe teritoriul actual al României: Sandor Petofi, Endre Ady, Nikolaus Lenau, Maria Banuş, Nina Cassian, Haig Acterian, Alexandru Philippide şi Alexandru Macedonski. De asemenea, vor fi interpretate arii sau lieduri româneşti.* Primăria Municipiului Focşani organizează un moment de evocare, în piaţa din faţa Teatrului, la bustul poetului Mihai Eminescu (ora 11.00) şi un spectacol de dans, muzică şi poezie la Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" (ora 18.00). Foto: (c) TRAIAN NEGULESCU / AGERPRES FOTO - Bustul lui Mihai Eminescu din Piaţa Teatrului, Focşani* Institutul Cultural Român (ICR) din Paris invită prietenii culturii române să posteze o fotografie personală în care să se afle statuia lui Mihai Eminescu, situată pe Rue des Ecoles din Paris, sau o înregistrare video în care participantul la concurs citeşte sau recită o poezie de Mihai Eminescu. Propunerile vor fi postate pe pagina Facebook a Institutului iar fotografiile şi înregistrările video având cele mai multe like-uri vor fi premiate (primele trei în fiecare categorie) cu cărţi în limba română apărute la Editura ICR. Foto: (c) VASILE MOLDOVAN / AGERPRES FOTO - Statuia poetului Mihai Eminescu la Paris, în apropiere de Universitatea Sorbona* Institutul Cultural Român din Londra organizează expoziţia "The Need for Belonging?" a artistei Anca Ştefănescu, iar comunitatea de artişti români din Marea Britanie, care au făcut parte din programul ICR "Twelve Months, Twelve Creators" - pictorul Mircea Teleagă, proiectanta Gabriela Popa, custodele şi poeta Simona Nastac, actriţa Olivia Negrean, muzicianul Bogdan Văcărescu, arhitectul Doina Petrescu, fotograful Paul Arion, violonista Maria Gîlicel, arhitectele Anca Mihalache şi Anastasia Stan, traducătorul Gabi Reigh, pianista Anda Anastasescu şi producătorul de filme Laurenţiu Calciu - va fi sărbătorită de Institutul Cultural Român de la Londra.* Institutul Cultural Român din Lisabona dedică maratonul de lectură, organizat anual de Ziua Culturii Naţionale, poeziei contemporane româneşti. Sesiunile de lectură şi dialogul cu publicul vor fi moderate de traducătorul Corneliu Popa şi de editorul şi scriitorul portughez Manuel Fonseca. Maratonul de lectură va porni de la cea mai importantă apariţie editorială vizând popularizarea literaturii noastre în spaţiul lusitan din ultimii ani, şi anume "Antologia de Poesia Romena Contemporânea" (bilingv, română-portugheză), în traducerea lui Corneliu Popa, editat în 2019 de către Guerra Guerra & Paz Editores, cu sprijinul ICR, prin programul TPS (Translation and Publication Support Programme). Evenimentul este organizat de ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză.* Institutul Cultural Român din Madrid organizează un seminar academic cu participarea unor profesori spanioli şi români, traducători şi experţi în literatura română, coordonat de prof. dr. Iuliana Botezan, la sediul Universităţii Complutense Madrid. În 16 ianuarie are loc inaugurarea expoziţiei de panouri fotografice intitulată "El pueblo rumano tradicional/Gente y artesanas/Satul tradiţional românesc/Oameni şi meşteşuguri", a fotografului Sorin Onişor, la sediul ICR Madrid, unde va fi proiectat şi filmul documentar "România neîmblânzită" (2018), regizat de Tom Barton - Humphreys, subtitrat în spaniolă. În cadrul programului "Jornadas hispano-rumanas/ Zilele hispano-române", studenţii de la Universitatea Complutense din Madrid îşi vor exersa cunoştinţele şi abilităţile despre cultura română şi traducerile din literatura română.* Institutul Cultural Român din New York prezintă spectacolul "Pianul cu poeme", în turneu la New York, Washington şi Philadelphia. Actriţa Daniela Nane, acompaniată la pian de Ioana Maria Lupaşcu, va recita versurile lui Mihai Eminescu (în traducerea lui Adrian Săhlean), George Coşbuc, Alexandru Macedonski sau Ana Blandiana, în limba română şi în engleză, la New York (15 ianuarie), Washington (17 ianuarie) şi Philadelphia (19 ianuarie). Proiectul este realizat de ICR New York, cu sprijinul Ambasadei României la Washington D.C. şi a Consulatului General Onorific al României la Philadelphia.* Accademia di Romania in Roma organizează spectacolul de poezie şi muzică "Eminescu: Eu rămân ce-am fost, romantic", pe scena Teatrului Flavio din Roma, cu participarea actorului Ion Caramitru şi a clarinetistul Aurelian Octav Popa. Foto: (c) NICOLAE BONDARENCO / Arhiva istorică AGERPRES* La Institutul Cultural Român din Budapesta este prezentat proiectul multidisciplinar "Lumea lui Purcărete" - vernisaj de fotografie, vizionare de film şi workshop - la Filiala Seghedin. Expoziţia "Lumea lui Purcărete", produsă de Festivalul Naţional de Teatru, ediţia 2015 şi rezultat al unui parteneriat între artist, ICR, Teatrul Naţional din Budapesta şi UNITER, cuprinde imagini impresionante, realizate în întreaga lume de către regizorul Silviu Purcărete, şi itinerate la Seghedin în urma succesului de la Budapesta. Proiectul este completat de vizionarea în premieră la Seghedin a filmului artistic Undeva la Palilula (subtitrat în maghiară), în regia lui Silviu Purcărete, produs de Libra Films, şi de un workshop moderat de Hajnal Kiraly, doctor în filozofie, teoria filmului şi estetică. Expoziţia este deschisă în perioada 15 ianuarie-17 februarie 2020, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-15.00.* Institutul Cultural Român din Stockholm prezintă un recital susţinut de violonistul de origine română Mihai-Anton Cucu, membru al Orchestrei de cameră regală din Stockholm, al Orchestrei de cameră şi al Academiei regale din Uppsala, care va interpreta muzică românească, dar şi melodii cunoscute din repertoriul internaţional la ora 18.00, la sediul ICR Stockholm. Programul include şi lecturi din opera mai multor scriitori români, traduşi în limba suedeză, acoperind o paletă vastă de genuri şi specii literare: Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Geo Bogza, Nina Cassian, Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, Ion Muresan, Ioan Es Pop, Carmen Bugan, Linda Maria Baros şi Dmitri Miticov. Textele vor fi prezentate în limba suedeză în lectura actriţei suedeze de origine română Adriana Savin. Evenimentul este organizat de ICR Stockholm şi Ambasada României în Regatul Suediei.* Institutul Cultural Român din Varşovia organizează o prezentare de poezii româneşti în versiune bilingvă română şi polonă, însoţite de scurte biografii ale autorilor, sub formă de cărţi poştale. Au fost selectate poezii de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Nichita Stănescu, Nina Cassian şi Marin Sorescu, precum şi un fragment din poemul "Viaţa lumii" de Miron Costin, una dintre cele mai vechi lucrări în versuri scrise în limba română. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO* La sediul Institutului Cultural Român din Tel Aviv au loc conferinţa "Mari actori români ai scenei israeliene" (17 ianuarie, ora 12.00), la care participă importanţi actori de origine română - Sandra Sade, Tatiana Canelis Olier şi Nicu Nitai. Lia Koenig, unanim considerată "marea doamnă a teatrului israelian" şi deţinătoare a prestigioaselor premii Israel Prize şi Emet Prize, şi care este, la rândul său, vorbitoare de limba română, va fi invitată de onoare a evenimentului. Evenimentul cuprinde şi un recital de poezie din clasicii literaturii române, în lectura actorilor participanţi.* La Institutul Cultural Român din Viena are loc un concert de pian, în sala Bosendorfer din Mozarthaus, susţinut de pianista Adela Liculescu şi violonistul Kirill Maximov (18 ianuarie), repertoriul incluzând şi o partitură a lui Ludwig van Beethoven, dar şi cunoscuta baladă a lui Ciprian Porumbescu compusă în 1880, când compozitorul studia la Universitatea de Muzică din Viena.* IRCCU Veneţia prezintă o scurtă evocare a semnificaţiei operei lui Eminescu, făcută de scriitorul şi criticul de artă Grigore Arbore, completată de lectura paralelă - în română şi italiană - a unora dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Eminescu, în cadrul conferinţei "O triadă simbolică: Eminescu, Vieru, Călinescu - versuri şi poveşti pentru eternitate", ce se va desfăşura la sediul IRCCU. Se vor cita cele mai reuşite transpuneri în italiană realizate până acum ale textelor eminesciene. Poetul şi criticul italian Enzo Santese se va referi la figura intelectuală a lui Grigore Vieru (1935-2009). În cadrul aceleiaşi manifestări, va fi prezentată pe scurt opera polivalentă a academicianului şi profesorului George Călinescu (1899-1965), critic, istoric literar, poet şi prozator de prim ordin. Despre opera critică a lui George Călinescu şi despre importanţa ei pentru definirea caracteristicilor operelor personalităţilor ale căror scrieri au marcat momentele semnificative ale evoluţiei literaturii române şi poziţionării ei în context european va conferenţia profesorul emerit Bruno Mazzoni, fost decan al Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din Pisa.* Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău organizează, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Moldovei şi în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Moldova, cu Teatrul Naţional "Mihai Eminescu", cu Muzeul Naţional al Literaturii Române "Mihail Kogălniceanu" şi cu Vinăria Purcari, o suită de evenimente culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale şi împlinirii a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. Programul cuprinde tradiţionalul recital muzical-poetic la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Chişinău (ora 10.00), expoziţia aniversară "În nemărginirea vremii şi a lumii...", conţinând grafică de carte eminesciană şi ediţii rare din opera poetului naţional (ora 15,00 - Muzeul Naţional al Literaturii Române "Mihail Kogălniceanu") şi spectacolul de poezie şi muzică "Al meu nume o să-l poarte..." (ora 18.30 - Teatrul Naţional "Mihai Eminescu") Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO* Institutul Cultural Român din Istanbul şi Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română a organizat, în 14 ianuarie 2020, un concert extraordinar susţinut de ansamblul Violoncellissimo, la Centrul Cultural Mustafa Saffet din districtul Ataşehir din Istanbul. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ionela Gavril, editor online: Adrian Dădârlat)

