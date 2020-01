Cine este tânăra care și-a pierdut viața în accidentul din Lugoj. Loredana avea numai 26 de ani!

22:50

Se întâmplă, cel mai adesea, după ce marii oameni de afaceri dispar: rudele se luptă pentru banii lor, iar fiecare crede că i se cuvine mai mult. Aici intră în rol instanța, magistrații, avocații! Cazul Dinu Patriciu nu face excepție! Ba chiar e dispută mare între văduva fostului miliardar și ex-soția plus cele două fiice