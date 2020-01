Virusul gripei aviare, la o fermă din Maramureș. Aproape 20.000 de păsări au fost sacrificate

08:40

Anunțul făcut de Prințul Harry și Meghan Markle a șocat pe toată lumea. Distanțarea acestora de Casa Regală și renunțarea la titlul de „seniori" au fost subiecte principale în ultimul timp. S-au format tabere, s-au făcut multe comentarii și toată lume este interesată de cum o să arate viitorul lor. Casele de pariuri au speculat […]