Sprijinul acordat de FEI şi UniCredit pentru IMM-urile inovatoare din ECE a crescut la un miliard de euro

14:30

Noul selecţioner al echipei naţionale de tineret a României, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial în această postură, că nu intenţionează să schimbe lucrurile bune pe care le-a făcut predecesorul său, Mirel Rădoi, ci să regleze doar anumite aspecte din jocul echipei."Este o onoare, este o mare responsabilitate pentru mine în primul rând pentru că vin după Mirel Rădoi, care a făcut istorie cu Under-21, practic cea mai mare performanţă, iar acest lucru mă motivează şi mai mult. Eu cred că atunci când sunt sub presiune reuşesc să dau tot ce am mai bun în mine şi sper ca acest lucru să reuşesc şi în această perioadă, pentru că avem un meci foarte important cu Danemarca, o echipă foarte bună. Este o nouă generaţie foarte talentată, au început bine, ne aflăm pe un loc 2 pe care vrem să îl consolidăm şi să ne calificăm la EURO. După această performanţă sper ca şi eu să continui lucrurile bune, să am aceeaşi performanţă pe care a avut-o Mirel Rădoi. Nu sunt aici să dau totul peste cap. Pot să spun că sunt un antrenor mai norocos decât alţii, că am ajuns la naţionala de tineret. Prin prisma rezultatelor pe care le-a avut, naţionala U21 are parte de o simpatie mare din partea suporterilor şi e un lucru pe care eu mă bazez. Nu rămâne decât să demonstrez celor care au încredere în mine că au făcut alegerea corectă. Eu nu vreau să schimb nimic din ceea ce a făcut Mirel Rădoi, pentru că consider că a făcut o treabă bună. Vreau să impun câteva din ideile mele, voi analiza lucrurile care au nu au mers tocmai bine şi să încerc să le reglez", a declarat Mutu.El a precizat că la turneul de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cel mai probabil se va afla în tribună: "Cred că Mirel Rădoi merită să fie la Tokyo. Eu cred că voi fi în tribună, Mirel a obţinut această calificare. Dacă el consideră că are nevoie de mine sunt la dispoziţia lui, nu e niciun fel de problemă. Cunosc destul de bine jucătorii Under-21, în jur de 60-70 de jucători pe care îi am pe listă. De la Campionatul European sunt doar nouă".Întrebat cum va reacţiona la posibilele acte de indisciplină ale jucătorilor săi, Mutu a spus că este persoana potrivită din acest punct de vedere, cunoscând repercursiunile din perioada în care era fotbalist."Cred că sunt persoana potrivită, pentru că ştiu deja ce păţeşte un jucător când are acte de indisciplină. Jucătorii trebuie să realizeze că au nevoie de auto-disciplină şi aşa pot realiza foarte multe, pot ajunge la un nivel foarte mare. Le-aş dori tuturor să ajungă la nivelul la care am jucat eu. Îmi doresc şi ca antrenor să am rezultate bune. Îmi doresc să am succes cu naţionala de tineret. Eu nu vreau să scot în evidenţă antrenorul Mutu, ci echipa naţională de tineret prin rezultatele pe care le vom avea. Eu am un target în momentul acesta, dacă aş ieşi din grupă la EURO şi nu aş ajunge în semifinală ar fi foarte bine, dar tot nu aş fi jucat semifinala, deci mie îmi rămâne doar să joc finala sau să o câştig. O să încercăm", a spus Mutu.Adrian Mutu îi doreşte ca antrenori secunzi la echipa naţională de tineret pe Adrian Boingiu şi Nicolae Grigore, staff-ul urmând să fie definitivat în următoarele zile.Selecţionerul echipei naţionale de tineret spune că noua postură îl poate propulsa la echipa de seniori, dar în acest moment nu se gândeşte la acest lucru: "Naţionala de tineret poate fi o trambulină pentru echipa mare, dar nu ăsta e gândul meu acum, acum sunt concentrat pe naţionala mică, pe ceea ce avem de făcut acum. După ce voi termina acest contract se vor deschide uşi şi pentru mine prin prisma rezultatelor pe care le am, pentru că rezultatele vorbesc".Adrian Mutu are 77 de selecţii în tricoul echipei naţionale şi este golgheterul all-time al României, la egalitate cu Gheorghe Hagi, cu 35 de reuşite. În cariera sa de fotbalist a evoluat la FC Argeş, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City şi ASA Târgu Mureş.Până în prezent le-a mai pregătit pe FC Voluntari şi echipa U21 a clubului Al Wahda (Emiratele Arabe Unite). Înainte de a avea rolul de antrenor la Voluntari, în perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv în cadrul FRF, având în responsabilitate relaţia echipei naţionale cu cluburile din ţară şi din străinătate.Mutu l-a înlocuit la naţionala Under-21 pe Mirel Rădoi, care a fost promovat selecţioner al naţionalei de seniori.Echipa Under-21 a României ocupă locul secund în preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, turneu găzduit de Ungaria şi Slovenia. Următorul meci al echipei României va avea loc p 31 martie, acasă, contra liderului Danemarca. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)