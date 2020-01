Tatăl lui Meghan Markle ar putea depune mărturie împotriva ducesei de Sussex, în procesul cu o publicație britanică

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, ar putea depune mărturie împotriva fiicei sale în procesul intentat de Meghan publicației Mail on Sunday, informează Press Association, citată de Agerpres. Publicația și trustul din care Mail on Sunday face parte, Associated Newspapers, acuzate de publicarea ilegală a unei scrisori a lui Meghan către Thomas Markle, vor susține […]

