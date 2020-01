O nouă postare a primarului care spunea că vrea să decidă statul cine are voie să facă copii şi că „Ţiganii sunt o problemă serioasă a României”

15:30

BlackRock, cel mai mare manager de active din lume, a înregistrat în 2019 cel mai bun an din perspectiva intrărilor de capital, ceea ce a ajutat gigantul să depăşească estimările analiştilor din piaţă pentru T4, în contextul în care baza totală de active aflată sub administrare a crescut la 7.400 miliarde dolari, potrivit FT. Cel mai mare manager de active din lume a înregistrat un profit de 8,34 dolari per acţiune în T4 2019, în comparaţie cu estimările analiştilor de 7,69 dolari per acţiune. C...