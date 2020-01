What`s Up a ajuns pe mâna medicilor! Ce probleme de sănătate are artistul

12:10

Informația momentului în cazul crimelor din Caracal, care au îngrozit întreaga Românie! Procurorii DIICOT l-au trimis astăzi în judecată pe Gheorghe Dincă, bărbatul fiind acuzat de uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu. DIICOT a transmis astăzi un comunicat prin intermediul căruia a menționat faptul că Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată pentru dublă […] The post Informația momentului în cazul Caracal. Gheorghe Dincă, trimis în judecată pentru moartea Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu appeared first on Cancan.ro.