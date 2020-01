Consiliul Concurenţei analizează preluarea Sabon Holdings de către Yves Rocher

15:30

Trompetistul Gabriel Gyarmati va interpreta joi cu orchestra Filarmonicii din Oradea, în premieră ca solist, două concerte la trompetă piccolo, un instrument mai rar folosit în concerte simfonice, sub bagheta dirijorului invitat Horváth József.Potrivit directorului artistic Kurucz Tibor, pe lângă cele două lucrări compuse pentru trompetă şi orchestră de T. Albinoni şi G. Torelli, programul mai cuprinde o suită de Dansuri şi arii antice, compusă de O. Respigni şi, după pauză, o simfonie de mare frumuseţe, Simfonia nr. 82 în Do major, de Joseph Haydn."Cred că este un concert cu muzică veselă. În afară de câteva părţi din suită, cu părţi mai lente, restul programului, Haydn, Torelli şi Albinoni sunt muzici cu un ritm mai alert, cu caracter dansant, produc o atmosferă frumoasă. Având în prima parte aceste două concerte pentru trompetă, am căutat o simfonie adecvată, care să continue atmosfera creată de trompetist. Am ales simfonia lui Haydn, care fiind în Re major, într-o tonalitate foarte luminoasă, este foarte potrivită. Din păcate, simfoniile lui Haydn sunt prea rar cântate în România, la filarmonici. Am propus de multe ori simfoniile compuse de el, care sunt pe nedrept puse în umbră. Ar trebui să insistăm mai mult pentru Haydn deoarece este o muzică foarte accesibilă publicului tânăr. Dacă vrem să avem public şi peste 20-30 de ani, trebuie să ne educăm tineretul cu aceste muzici accesibile, cu fraze simple, scurte, cu teme ce se pot reţine chiar şi de copii. Aş insista ca pe viitor, nu numai la Oradea, dar şi în alte părţi să se cânte mai multă muzică accesibilă pentru tineret, pentru că nu e uşor să ai public", a declarat, în conferinţă de presă, dirijorul.Trompetistul Gabriel Gyarmati a mulţumit pentru invitaţie, deoarece se prezintă doar o dată sau de două ori pe an un asemenea concert, fiind pentru el o onoare să cânte sub bagheta dirijorului Horváth József."Concertele pe care le voi interpreta mâine sunt din perioada barocă, compozitori italieni. Concertul lui Albinoni a fost compus iniţial pentru oboi şi orchestră, dar a fost reinterpretat pentru trompetă şi orchestră. Nu este un concert original pentru trompetă, dar se potriveşte foarte bine cu această trompetă piccolo, cel mai mic instrument din familia trompetei. Particulariatea lui e că are patru pistoane, faţă de trei câte sunt în mod obişnuit, al patrulea ajutând la mărirea ambitusului. Astfel putem cânta o gamă largă, dar se cântă în special muzică barocă. Încurajez publicul să vină să asculte această trompetă, pe care lumea nu prea o cunoaşte, fiind ceva inedit," a precizat Gabriel Gyarmati.După pauză, melomanii vor asculta Simfonia nr. 82 în Do major, Hob. I:82 de Joseph Haydn, prima dintre cele şase simfonii pariziene, compusă în 1786 şi care şi-a căpătat denumirea de "Ursul" datorită motivului din debutul finalului simfoniei, unde vioara cântă vioi o temă slavă pe o pedală a fagotului, imitând melodia pe care un urs dresat ar dansa într-un târg, pentru a-i distra pe privitori. AGERPRES/(A-autor. Eugenia Paşca, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)