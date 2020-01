Trei frați din Giurgiu, la un pas de tragedie. În lipsa părinților, au vrut să aprindă focul în sobă cu benzină și…

12:30

Faza grupelor de la Campionatul European de Handbal Masculin este aproape de final! Astăzi vor avea loc ultimele două partide. În cadrul zilei de ieri au avut loc 6 confruntări de la Campionatul European de Handbal Masculin. Printre acestea, Austria a reușit să o învingă fără drept de apel pe Macedonia de Nord, scor 32-28, […] The post Campionatul European de Handbal Masculin: Final în faza grupelor! Află ce echipe și-au asigurat prezență în grupele principale! appeared first on Cancan.ro.