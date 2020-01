2 seturi de la Untold, în top 10 cele mai ascultate producții în 2019

14:00

Lovitură de imagine pentru Pro TV! Show-ul îndrăgit de milioane de români continuă! Este pregătit un nou sezon care-i va ține în fața micului ecran pe toți cei care au urmărit până acum aventurile celor mai controversate personaje din showbizul românesc. Potrivit informațiilor oferite de c21media.net, emisiunea „Ferma” va continua la Pro TV. De asemenea, […] The post Pro TV, ce lovitură! Ce se întâmplă cu reality show-ul Ferma appeared first on Cancan.ro.