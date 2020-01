VIDEO| A doua ieşire în spaţiu a unui echipaj format din două femei astronaut de la NASA

Jessica Meir şi Christina Koch din cadrul agenţiei spaţiale americane NASA au păşit din nou în afara Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) pentru a schimba o baterie, fiind a doua ieşire în spaţiu exclusiv feminină din istorie, relatează Agerpres. Another spacewalk task completed by @Astro_Christina and @Astro_Jessica as they work outside the @Space_Station on replacing […]

