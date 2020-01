Cazul Caracal | Ce probă au anchetatorii în privinţa morţii Luizei Melencu

17:50

Ce zi e azi? Aţi ghicit: Ziua Culturii lui Eminescu. Care Eminescu? Ăla de pe bancnota de 500. (Hai, pe bune, de când n-aţi mai studiat una de 500, săracilor?). Eminescu, ăla care mai pică la Bac. Eu, care am un mic doctorat bio de la Ecologică, n-am avut încă tupeul să mă bag. Poate anul ăsta, dacă termin de răsfoit rezumatele. (Am ajuns decât la Baltagul – “un fel de topor cu care babele îşi căutau soţii prin pădure”). La Eminescu sunt beton - am pus mâna pe câteva opinii de la victimele Bacul...