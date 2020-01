Liceul din Arad, unde 50 de elevi au ajuns la spital, rămâne închis joi și vineri

20:45

Caz incredibil la Serviciul de Ambulanță din Caraș-Severin. Potrivit unor informații în exclusivitate pentru Realitatea plus, șeful instituției, Adrian Truică, îi punea pe șoferii de pe salvare să îi urmărească... fosta iubită. Femeia susține că i-ar fi scris și i-ar fi cerut ajutorul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Contactat de reporterii Realitatea PLUS, Arafat a declarat că este plecat din țară și că nu are informații despre acest caz. Procurorii DIICOT au intrat pe fir, iar șeful Ambulanței e cercetat penal. Bărbatul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. A contestat măsura, dar fără succes.