Andra, apariție plină de senzualitate! Soția lui Cătălin Măruță, într-o rochie crapată până aproape de talie și cu decolteu generos

16:40

Alexandru Cumpănașu, reacție dură după ce procurorul general a semnat rechizitoriul din dosarul Caracal. În cursul dimineaţii a fost primit primit avizul procurorului general, necesar în acest dosar, pentru că procuror de caz era chiar şefa interimară a DIICOT. Procurorii dispun trimiterea în judecată a lui Gheorghe Dincă pentru săvârșirea a opt infracțiuni. Vorbim despre […] The post Alexandru Cumpănașu, reacție dură după ce procurorul general a semnat rechizitoriul din dosarul Caracal appeared first on Cancan.ro.