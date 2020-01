Oros, despre gripa aviară: Importul poate fi interzis doar din zona unde boala evoluează

19:30

Jurnalistul Moise Guran a declarat miercuri că a decis să renunţe ''definitiv'' la cariera de jurnalist pentru a intra în politică şi a afirmat că vrea să se înscrie în USR."Am decis să renunţ la cariera mea de jurnalist definitiv, nu există o altă formă de a renunţa la jurnalism, în momentul în care intri în politică nu există cale înapoi, pentru că am comentat suficient de pe margine şi pentru că eu consider că următorii patru ani sunt esenţiali pentru noi cei care am fost în stradă, cei care am vrut să apărăm democraţia şi să dăm un alt curs acestei ţări. (...) Ceea ce am încercat eu să fac ca jurnalist a fost educaţie de masă, educaţie democratică în sens larg, am încercat să pregătesc populaţia acestei ţări de un alt drum pentru România, un alt drum pe care România nu a apucat-o până acum", a spus Guran, într-o conferinţă de presă, la sediul central al USR.El a adăugat că "evoluţia economică şi politică din ultima perioadă de timp" l-a determinat să facă acest pas."M-aş fi înscris în USR PLUS, dar acest partid nu există, vreau să mă înscriu în USR, dar trebuie să am o discuţie şi cu cei de la PLUS, pentru că în momentul în care eu am venit aici vreau să mă asigur că cei de la USR vor să facă un singur partid cu cei de la PLUS", a menţionat Moise Guran.În opinia sa, alianţa USR PLUS va trebui să guverneze România."Vreau să mă înscriu în USR, deşi sunt mai apropiat ca vârstă şi mod de a gândi de cei din PLUS, pentru că USR reprezintă o altă generaţie, o generaţie a copiilor noştri care au venit alături de noi cei care am fost tineri după Revoluţie şi am încercat să schimbăm această ţară, dar nu am reuşit. (...) Am fost invitat şi voi merge şi la PLUS, voi vorbi şi cu ei. (...) O perioadă nu o să mă înscriu nici în USR, nici în PLUS, o să lucrez cu ambele echipe. Ceea ce vreau este să facem o singură echipă şi sectorial şi central şi local. O să încerc să îmi folosesc experienţa mea de moderator cât mai mult pentru a face această echipă coerentă pentru guvernare", a spus Guran.Ea a afirmat că dacă i se va propune va candida la alegerile parlamentare, dar nu intenţionează intre în cursa electorală la locale.Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că Moise Guran va fi coordonator al campaniilor USR PLUS pentru alegerile din acest an, locale şi parlamentare, şi dacă vor fi anticipate şi dacă nu vor fi. El va face parte din Comitetul Executiv al USR PLUS. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)