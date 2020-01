FCSB și-a conturat deja primul „11” pentru meciul cu CFR Cluj!

22:00

Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul lui Dinamo, a oferit declarații după primul meci amical al „câinilor” din această iarnă: 0-1 împotriva celor de la Dynamo Dresda.„Prima repriză a fost mai bună pentru noi. Am avut un ritm mai bun. În partea secundă am folosit jucătorii care nu prea au prins minute. A fost OK pentru un meci amical. Avem și mâine un test. Ne pregătim de campionat. Nu știu dacă a fost penalty la golul lor, nici nu contează”, a declarat Uhrin. ...