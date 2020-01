Campionatul European de Handbal Masculin continuă! Astăzi au loc primele meciuri din Grupa 1 Principală!

23:30

Andra a avut o apariție plină de senzualitate în lumea virtuală! Soția lui Cătălin Măruță și-a surprins fanii cu o fotografie în care a pozat într-o ipostază sexy și provocatoare. Îndrăgita cântăreață este îmbrăcatî într-o rochie crapată până aproape de talie și are un decolteu generos. Citește și: Top 50 – Cele mai sexy posterioare din […] The post Andra, apariție plină de senzualitate! Soția lui Cătălin Măruță, într-o rochie crapată până aproape de talie și cu decolteu generos appeared first on Cancan.ro.