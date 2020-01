Două avioane de linie, la un pas să intre în coliziune, după ce controlorul de trafic aflat „în training” a dat indicaţii greşite / Cum au evitat piloţii o tragedie aviatică

11:20

Gigi Becali a spus, joi dimineaţă, la ieşirea din sala de judecată a ICCJ, că procurorul nu a fost „aşa de vehement împotriva” cererii lui de reabilitare, iar dacă magistraţii nu îi vor admite solicitarea, mai poate aştepta. „Eu am spus că au trecut 4 ani (...) conform Codului Penal. Şi am făcut faptele pe care le-am făcut şi deja, consider eu, că m-am reabilitat şi m-am îndreptat. Procurorul, el se opune, normal, de aia e convocat să se opună, dar nu a fost aşa de vehement împotrivă. (...) Est...