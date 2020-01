Hărțuire extremă într-un lanț de fast-food celebru! Ce a pățit o adolescentă la locul de muncă

08:10

Tragedie într-un cartier din Timișoara, după ce casa unei familii a ars din temelii! Patru copii și-au găsit sfârșitul arzând de vii. Potrivit presei locale, aceștia eram lăsați nesupravegheați de către părinții lor. O familie din Timișoara a rămas distrusă după ce casa în care locuia s-a făcut scrum. Potrivit informațiilor oferite de pressalert.ro, 5 […]