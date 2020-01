Eugen Stan, „polițistul pedofil din lift”, a suferit un accident vascular cerebral în închisoare

13:50

Whitney Houston, trupa Depeche Mode şi rapper-ul Notorious B.I.G. sunt printre artiștii care fac parte din promoţia 2020 a panteonului muzicii pop-rock, celebrul Rock and Roll Hall of Fame. Artiștii care vor fi incluși anul acesta în panteonul pop-rock au fost anunțați miercuri de Rock and Roll Hall of Fame: Whitney Houston, trupa Depeche Mode […]