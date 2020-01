OFICIAL Valentin Lazăr la Dinamo » A făcut vizita medicală, iar vineri ajunge în Spania

14:50

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la îndemână.Cea mai scurtă pauză de iarnă din istoria Ligii 1 se va termina pe 31 ianuarie, dată la care se reia campionatul regulat cu o luptă pasionantă în primul rând în privința accesului în play-off. ...