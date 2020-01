ALDE susține PNL privind alegerea primarilor în două tururi

15:10

HOROSCOP. Suntem obisnuiti ca aproape mereu sa existe cate o planeta in stationare retrograda care ne trimite sa reevaluam trecutul si sa mai stam putin din avantul de a merge mai departe. Pentru anul 2020 exista insa o fereastra de timp in care toate planetele sunt in miscare directa. Aceasta este o veste excelenta si este bine sa profitam de asa de multa energie activa de la planetele ce ne sustin sa mergem tot inainte cu motoarele turate la maxim!