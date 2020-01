Antonia taie și spânzură! Artista a răbufnit pe Instagram

11:40

Pro TV a făcut cel mai așteptat anunț! Iubitorii emisiunii „Românii au talent” așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă cel mai mare concurs de talente de la noi din țară va mai continua și în acest an. Pro TV a anunțat că sezonul cu numărul 10 al concursului de talente „Românii au talent” […] The post Pro TV a făcut anunțul oficial! Va mai exista sau nu „Românii au Talent”? appeared first on Cancan.ro.