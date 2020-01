Anunțul care a șocat întreaga omenire: Sfârșitul lumii vine în 2020

12:40

Cristina Țopescu a fost incinerată astăzi, iar la crematoriul Vitan-Bârzești din Capitală au fost prezenți toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o. Nu a lipsit nici fratele cel mic al regretatei jurnaliste, care i-a stat la căpătâi până în ultima clipă. Fratele cel mic al Cristinei Țopescu a venit astăzi la crematoriu pentru a-și […] The post Fratele cel mic al Cristinei Țopescu, îngenuncheat de durere la crematoriul unde a fost incinerată regretata jurnalistă. I-a stat la căpătâi până în ultima clipă! appeared first on Cancan.ro.