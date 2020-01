Ediţie specială LIVE „Gândurile lui Cristoiu” | Viorica Dăncilă: S-a lucrat multă vreme la imaginea mea „de proastă” / Susţin alegerea primarilor într-un singur tur / La acest Congres nu o să candidez pentru nicio funcţie

Ora 19.39 Dăncilă: S-a lucrat multă vreme la imaginea mea „de proastă”. Dar uitaţi-vă la greşelile făcute de preşedinte şi de alţi oameni politici, care trec neobservate. Poate greşeli am făcut, dar nu am luat nicio decizie greşită împotriva oamenilor. Eu chiar am muncit foarte mult ca să iau decizii bune pentru oameni. Ora 19.36 Viorica Dăncilă, despre declaraţii lui Claudiu Manda: Nu m-am simţit vizată Dăncilă a declarat, joi la „Gândurile lui Cristoiu”, că nu s-a simţit vizată de afirmaţia lu...

