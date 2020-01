Simona Halep a pierdut la Adelaide, dar Navratilova o vede printre favorite la Australian Open: „Țineți un ochi pe ea!”

17:00

Valentin Lazăr, 30 de ani, s-a întors la Dinamo după trei ani petrecuți în Qatar și în Turcia.- Vali, gata actele, ai semnat?- Am făcut vizita medicală, am luat viza, am semnat pe un an și jumătate. M-am întors acasă, sunt bucuros, am avut discuții de câteva săptămâni cu oficialii lui Dinamo și sunt foarte bucuros că s-a făcut tranzacția. De fapt, îți spun sincer, sunt la fel de bucuros ca atunci când mi s-au născut copiii. ...