Vizibilitate scăzută din cauza ceții pe drumuri din 31 de județe și din Capitală

Un bărbat de 73 de ani, din județul Iași, a fost condamnat, miercuri, la trei ani și șase luni de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat de agresiune sexuală. Individul a abuzat sexual o copilă de doar 10 ani, care a rămas cu sechele psihice după acel incident.