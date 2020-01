Olt: Fiul lui Sile Cămătaru a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile

20:50

Prima româncă ce a câştigat "The Award for Excellence and Passion" la European Festival Awards, Codruţa Vulcu, directoarea Festivalului ARTmania de la Sibiu, susţine că statul ar trebui să finanţeze în primul rând infrastructura culturală şi recunoaşte că succesul său a început în urmă cu 15 ani, când primarul de atunci al oraşului, actualul preşedinte Klaus Iohannis, i-a aprobat să facă un festival rock internaţional, în centrul istoric al Capitalei Culturale Europene.La categoria "The Award for Excellence and Passion" sunt premiaţi profesionişti care au contribuit la dezvoltarea industriei la nivel internaţional. Pe lângă Festivalul ARTmania de la Sibiu, Codruţa Vulcu se mai ocupă şi de organizarea evenimentelor East European Music Conference şi Blaj aLive Festival.Codruţa Vulcu a declarat joi, pentru AGERPRES, că niciodată nu a fost mai mândră de România ca miercuri seara, când la acest festival european s-au dat trei premii românilor: cel acordat ei şi încă două pentru festivalurile Electric Castle şi Jazz in the Park."Asta cumva este un gest de apreciere faţă de mine în mod particular, dar în general pentru modul în care s-a dezvoltat industria din România şi pentru schimbările pe care am încercat să le facem la nivel de industrie. Cumva cred că premiile de ieri, nu doar acesta al meu, că acesta a fost primul lucru pe care l-am spus pe scenă, atât de mândră nu m-am mai simţit de România, pentru că au câştigat şi Electric Castle, Jazz in the Park şi să fie şi acest premiu, cumva a fost o seară a României şi eu spun că meritată, pentru că oamenii din zona festivalieră de la noi chiar depun multă pasiune, multă muncă, mai ales într-o ţară unde lucrurile nu sunt foarte bine reglementate. Ştim foarte bine că nu funcţionează totul atât de simplu şi faptul că am ajuns să câştigăm trei premii într-o seară la European Festival Awards cred că spune foarte multe despre locul unde a ajuns industria din România. Şi sunt foarte mândră fiind şi preşedintele asociaţiei organizatorilor", a spus Codruţa Vulcu.Acest premiu european este o recunoaştere a valorii Codruţei Vulcu, cea care a organizat în 2019, din punct de vedere logistic, vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc pe Câmpia Libertăţii din Blaj."Anul trecut am primit premiul pentru cel mai bun festival până în 10.000 de locuri, anul acesta acest premiu. Anul trecut chiar am primit pe mână organizarea slujbei pentru Papa Francisc pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, ceea ce arată totuşi cât de departe a evoluat societatea noastră. Cred că a fost apreciată organizarea evenimentului. (...) Am fost super mândră. (...) Echipa acolo şi-a dat exemplul profesionalismului, asta a fost apreciat şi ieri la European Festival Awards", a arătat Codruţa Vulcu.Codruţa Vulcu este singurul organizator de eveniment cultural la Sibiu care nu cere niciun leu autorităţilor locale. ARTmania este un festival de rock care nu beneficiază de bani de la autorităţi şi unde publicul plăteşte bilete pentru a-i vedea pe artişti pe scenă. Cea care a pornit un festival de rock la Sibiu şi care a ajuns să fie premiată la nivel european crede că în România lipsesc sălile de spectacole, spaţiile unde să se facă cultură."Contribuţia statului la actul cultural ar trebui să fie la nivelul de pepinieră culturală, ca un start-up pentru proiecte. Ele după un anumit timp ar trebui să se autosusţină pentru că e mult mai simplu să distribui greutatea financiară a costurilor pe 7.000 - 8.000 de oameni sau mai mulţi, decât să pui toată greutatea financiară pe bugetul public. Asta e filosofia noastră şi cred că ARTmania este un exemplu de succes. Noi am primit mult sprijin de la Primărie, la început, dar la momentul acesta chiar ne dorim un festival în Sibiu, dar independent, şi Primăria în felul acesta poate să investească în noi proiecte, care sperăm noi să devină ulterior indepedente şi să investească în infrastructură culturală, pentru că eu ce cred că lipseşte la momentul acesta este infrastructura culturală, gen săli de spectacole, centre multifuncţionale. Statul român, autorităţile locale ar trebui în primul rând să finanţeze infrastructura culturală, săli de repetiţii pentru tineri, zone de întâlnire pentru tineri, ca după aceea să creeze sectorul privat în spaţiile respective acte artistice şi spaţiul respectiv să aducă plusvaloare, pentru că din sectorul privat este foarte dificil să investeşti în spaţii, acolo cred că este mai degrabă rolul statului sau al autorităţilor locale", crede Codruţa Vulcu.Povestea de succes a Codruţei a început în urmă cu 15 ani în biroul primarului Sibiului de atunci, Klaus Iohannis. Practic, Codruţa Vulcu l-a convins pe acesta să aprobe ca mii de rockeri din toată ţara să "invadeze" Piaţa Mare din centrul istoric, pentru a se bucura de vedete aduse din toată Europa. Era ceva nou atunci în Sibiu. Şi inedit într-un oraş liniştit din Ardeal."La momentul în care am lansat Festivalul ARTmania, în 2006, aveam 25 de ani. La 25 de ani cred că aveam foarte mult idealism. Eu sunt sibiancă şi îmi doream în Sibiu un festival cum sunt cele de afară. Mergeam în perioada respectivă cu cortul la festivalurile europene şi am zis că o să facem unul în Sibiu. Sigur că în momentul respectiv nu îmi imaginam că o să fiu vreodată nominalizată cu oameni la care mergeam în studenţie la evenimente. A fost aşa o surpriză să mai şi câştig!", recunoaşte Codruţa Vulcu.Întrebată dacă România contează pe harta festivalurilor importante din Europa, Codruţa Vulcu a răspuns: "Cu siguranţă suntem acolo. Din păcate, un lucru care ne lipseşte, nu doar în zona culturală, ne lipsesc şoselele bune şi autostrăzile, pentru artişti ar fi mult mai simplu de ajuns. Dar cred că ceea ce avem în România, în mod excepţional, este o creativitate ieşită din comun".ARTmania creată de Codruţa Vulcu înseamnă azi o poveste de succes cultural independent, cu o istorie de 15 ani în primul oraş românesc Capitală Culturală Europeană."Anul acesta sărbătorim 15 ani de festival la Sibiu. Când te uiţi la numele care au fost de-a lungul timpului în festival, sunt nume imense şi culte, şi îţi spui: 'este festivalul nostru?'. Şi la început eram nişte studenţi, nişte tineri visători. Şi trebuie să dăm credit şi domnului Iohannis, care pe vremea respectivă era primar, care până la urmă a crezut în ce urmează să facem. Acum, privind din 2020, poate părea simplu, dar în 2006 sau 2005, când am început noi discuţiile şi am primit aprobarea pentru 2006, chiar înainte de Capitala Culturală Europeană, sigur a avut viziune, a avut curaj şi şi-a asumat demersul, ceea ce e remarcabil, privind din perspectiva situaţiei şi României din momentul respectiv", îşi aminteşte Codruţa Vulcu.ARTmania îşi dă întâlnire în acest an cu fanii la Sibiu, în Piaţa Mare, vineri, 24 iulie, la ediţia cu numărul 15.La ediţia din 2019 a European Festival Awards, Codruţei Vulcu i-a fost înmânat trofeul categoriei 'Best Small Festival' pentru Festivalul ARTmania de la Sibiu.Anul acesta Electric Castle, organizat la Castelul Banffy din localitatea clujeană Bonţida, a fost desemnat câştigătorul categoriei "Best Medium-Sized Festival", iar Jazz in the Park, organizat în Cluj-Napoca, al categoriei "Best Small Festival".European Festival Awards este considerată cea mai importantă competiţie dedicată industriei muzicale europene, fiind lansată în 2009 de Yourope (Asociaţia Europeană a Festivalurilor). Gala de premiere a European Festival Awards are loc anual pe durata Eurosonic Noorderslag, un eveniment dedicat specialiştilor industriei muzicale. AGERPRES / (A - autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea) Sursa foto: East European Music Conference / Facebook