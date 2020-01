Monica Bîrlădeanu, poză emoționantă cu bebelușul în brațe! “E cel mai frumos sentiment din lume, să fii părinte”

13:30

Angajata unui laț de fast-food foarte celebru a avut parte de o experiență oribilă, la locul de muncă. Tânăra a fost hărțuită sexual chiar de managerul restaurantului. Managerul restaurantului la care tânăra lucra a pus ochii pe ea și folosindu-se de puterea pe care o avea, a început să îi facă tot felul de propuneri