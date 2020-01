Una dintre vedetele de la Kanal D, în doliu! “Am o mare durere în suflet acum”

14:40

Joi s-a tras la sorți tabloul principal de concurs al primului turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep e favorita numărul 4 de la Australian Open și va juca în primul tur cu americanca Jennifer Brady. (VEZI ȘI: Miki Buzărnescu îi RĂSPUNDE DUR lui Ion Țiriac! „Sper să îmi țineți minte numele!”) Accesează pariuri1x2.ro, cel mai […] The post Australian Open 2020: Simona Halep debutează din nou împotriva unei „big-hitter”! appeared first on Cancan.ro.