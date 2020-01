Barna: E nevoie de un candidat puternic să o învingă pe Gabriela Firea. Dacă PNL are propriul candidat, ne batem joc de Capitală

”E nevoie de un candidat puternic să o învingă pe Gabriela Firea. Dacă PNL are propriul candidat, ne batem joc de Capitală”, a declarat, la Realitatea Plus, Dan Barna. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat, luni, întrebat dacă liberalii ar putea susţine un candidat din partea USR-PLUS pentru Primăria Bucureşti, că liberalii îşi doresc un candidat propriu şi că nu au existat încă discuţii cu alte partide pe tema alegerilor pentru Primăria Bucureşti. "Nu am avut o discuţie în acest...

