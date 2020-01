SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 17 ianuarie

05:50

Ayanna Pressley, aleasă democrată în Congresul american, a dezvăluit joi că şi-a pierdut subit tot părul, într-o înregistrare video devenită rapid virală şi care a fost redistribuită de multe dintre colegele sale, relatează AFP."Ca femeie de culoare, viaţa privată este politică. Povestea părului meu nu reprezintă deloc o excepţie. Împărtăşesc astăzi o poveste foarte intimă pentru a crea o platformă pentru alţii", a postat ea pe Twitter, ataşând înregistrarea video a mărturiei sale emoţionale pentru The Root. Today, I am sharing my #hairloss journey to create space and to create community for those of us who have had complicated relationships with our hair. This was not easy, but vulnerability rarely is. Here’s my story #alopecia ️ https://t.co/5iPgm8VWOG https://t.co/zGKkvLRIrq-; Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) January 16, 2020 Aleasa din Massachusetts a dezvăluit că suferă de alopecie, o maladie care provoacă o pierdere subită a părului. Ea povesteşte că s-a trezit într-o dimineaţă, apoi în toate dimineţile, cu chiuveta plină de păr."În ajunul impeachment-ului, ultimele mele şuviţe de păr au căzut, eram complet cheală şi trebuia să merg să votez în câteva ore", povesteşte femeia de 45 de ani, vizibil emoţionată, referindu-se la votul de punere sub acuzare a lui Donald Trump în Camera Reprezentanţilor, de pe 18 decembrie 2019.Ea relatează că s-a simţit expusă, goală, ruşinată, vulnerabilă şi că a avut sentimentul de a participa la o "trădare culturală" faţă de toate fetiţele care îi admirau cozile împletite.Ayanna Pressley spune că a simţit că le datorează o explicaţie tuturor acestor fetiţe. "Soţul meu mi-a spus că nu, că nu totul trebuie să fie politică, dar adevărul este că sunt o femeie de culoare în politică şi tot ce fac este politică", a declarat ea.Femeia originară din Chicago a venit apoi în faţa camerei fără perucă, afirmând: "Nu mă aflu aici doar pentru a ocupa spaţiul, sunt aici pentru a-l crea".Un studiu publicat în 2019 în Journal of the American Academy of Dermatology a dezvăluit că afro-americancele suferă de alopecie într-un procent mai mare decât alte femei, cercetătorii sugerând că o combinaţie de factori genetici şi de mediu cauzează afecţiunea.Înregistrarea video, publicată joi, a depăşit un milion de vizualizări pe Twitter vineri, la ora 00:30 GMT."Ayanna, eşti un dar ceresc", i-a transmis noua stea a Partidului Democrat Alexandria Ocasio-Cortez, mezina Congresului."Eşti o regină de culoare absolut magnifică. Ştiu că femei şi tinere din lumea întreagă îşi vor purta coroanele cu mai multă mândrie astăzi datorită ţie", a apreciat la rândul ei colega sa Ilhan Omar.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Daniela Juncu)