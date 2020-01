Banana de 120.000 de dolari din Miami a dus la crearea unei expoziții de fructe și legume în New York: „A fost delicioasă!”

La Muzeul Whitney din New York a fost deschisă o expoziţie de frunte şi legume, informează Mediafax, care citează New York Post. Evenimentul are loc după ce, în luna decembrie, artistul Maurizio Cattelan a lipit o banană cu bandă adezivă de un perete, a transformat-o în lucrare de artă şi a expus-o la Târgul Art Basel din Miami.

