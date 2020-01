Incredibil! Câte clase are Nicolae Guță. Ce note a luat la Română și Matematică

16:40

Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru, arestat preventiv în 28 decembrie 2019, după ce polițiștii din Olt l-au prins conducând o mașină fără a avea permis de conducere și drogat, va fi judecat în libertate, a decis, joi, Tribunalul Olt. Albert Balint a primit, în 28 decembrie 2019, un mandat de arestare preventivă pentru 20 […]