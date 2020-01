După ce Libertatea a arătat cum a regizat primarul munca la stadionul din Târgoviște, porțile au fost acoperite, să nu se mai vadă șantierul

09:00

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că a elaborat un proiect legislativ care prevede ca în România niciun vehicul care are o normă de poluare sub Euro 4 să nu mai poată fi înmatriculat, informează Agerpres. Primarul Iaşiului a spus că toate celelalte vehicule sub Euro 4 […]