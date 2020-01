Turcan: Moţiunea PSD nu va trece. Vom ajunge la alegerea primarilor în două tururi

00:40

CALENDAR ORTODOX 17 IANUARIE. Sfantul Antonie cel Mare a trait in secolul al III-lea si inceputul secolului al IV-lea. Este socotit a fi intemeietorul vietii monahale, si este probabil cel mai reprezentativ ascet pentru duhul vietii calugaresti. Nascut in satul Coma din Egiptul de Mijloc in anul 251, acest mare luminator al credintei a fost fiul unor tarani crestini instariti. In acest mediu a deprins calea credintei.