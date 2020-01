Deputat USR: ALDE s-a opus reformei SRI. Tăriceanu să-şi vadă de prietenii lui ruşi

08:50

Clijsters a fost surprinsă de modul în care Halep a jucat finala de la Wimbledon, cu Serena Williams. „Simona Halep nu mai este o jucătoare tânără, dar nu am jucat niciodată împotriva ei. A fost incredibil de urmărit felul în care a jucat contra Serenei Williams în finala Wimbledon.” , a declarat Kim Clijsters pentru BBC. Despre Bianca Andreescu, Kim Clijsters a declarat: „A fost incredibil cum a jucat Bianca Andreescu în finala de la US Open. Îmi place s-o urmăresc pe Naomi Osaka. Nu doar pe te...