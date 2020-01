Fostul primar din Cernavodă, condamnat definitiv cu executare / Gheorghe Hânsă, găsit vinovat pentru că a dat ilegal contracte de achiziţii publice

12:00

Rapperul american Eminem şi-a surprins fanii anunţând joi noapte că a scos pe piaţă al 11-lea album din carieră, „Music to be Murdered by”. Imaginea de pe coperta albumului preia ideeea prezentării înregistrărilor date publicităţii în 1958 de regizorul Alfred Hitchcock, cu acelaşi titlu. Inspired by the master, Uncle Alfred! #MusicToBeMurderedBy O postare distribuită de Marshall Mathers (@eminem) pe Ian 16, 2020 la 9:37 PST Eminem este fotografiat cu câte un topor şi un pistol în fiecare mână, r...