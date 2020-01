A fost pusă la zid că s-a operat de sus până jos, acum spune adevărul! A ajuns sau nu Andreea Bănică, la estetician: „Sunt sigură că înțelegeți foarte bine!”

09:00

Apar noi informații în cazul crimelor din Caracal. Gheorghe Dincă a fost mutat ieri din arestul Capitalei în arestul din Slatina, dar înainte să plece, le-a făcut colegilor de celulă o mărturisire surprinzătoare. Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal acuzat că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu are planuri mari. Deși este pus sub […] The post Gheorghe Dincă are planuri mari! Ce le-a spus colegilor de celulă că vrea să facă, după ce va fi eliberat appeared first on Cancan.ro.